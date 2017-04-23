В Северной Корее задержан гражданин США

Власти Северной Кореи вновь задержали гражданина США.

В пятницу американец корейского происхождения был арестован в международном аэропорту Пхеньяна в момент, когда он собирался покинуть КНДР. Об этом сообщило информагентство Ренхап.

Как сообщается, человек по фамилии Ким в течение месяца находился в Северной Корее, обсуждая гуманитарные проблемы этой страны.

Причины его задержания остаются неясными.

После ареста Кима количество американцев, задержанных властями КНДР, выросло до трех.

В прошлом Северная Корея задерживала американских граждан с целью использования их в качестве рычага воздействия во время переговоров с США.