Трамп: Северная Корея – большая проблема

Президент США назвал Северную Корею «большой проблемой» после того, как эта страна с коммунистическим режимом недавно осуществила запуск баллистической ракеты.

В понедельник, в ходе состоявшейся в Белом доме совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, Трамп заявил, что его администрация займет жесткую позицию в отношении Северной Кореи, однако не стал вдаваться в подробности.

Трамп положительно оценил итоги своей двухдневной встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде в минувшие выходные. Лидеры США и Японии одновременно узнали о том, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в воскресенье. По сообщению южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море (Восточное море).

Абэ назвал действия Кореи «абсолютно неприемлемыми».



Эксперт базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований Том Карако отметил в беседе с корреспондентом «Голоса Америки», что запуск северокорейской ракеты – своеобразный тест для администрации Трампа. «Каждая администрация сталкивается с подобными испытанием на прочность в начале своей работы. Первый такой тест (со стороны Северной Кореи) произошел довольно рано, однако он не станет последним», – подчеркнул эксперт.