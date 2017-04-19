Знаменитый футболист Арон Эрнандес повесился в тюрьме

Арон Эрнендес – бывшая звезда Национальной футбольной лиги – был найден повешенным в своей тюремной камере в штате Массачусетс.

По словам официальных лиц, бывший игрок команды New England Patriots покончил с собой в возрасте 27-ми лет. Он повесился при помощи простыни, которую привязал к оконной решетке в камере.

«Эрнандес также попытался заблокировать дверь камеры изнутри с помощью различных предметов», – заявил Кристофер Фэллон, представитьль Департамента исправительных учреждений штата Массачусетс.

По словам Фэллона, Эрнандес находился один в общей камере. После инцидента его доставили в госпиталь, где факт его смерти был подтвержден.

Эрнандес отбывал пожизненное заключение за убийство, совершенное в 2013 году. В прошлую пятницу он был оправдан по обвинению в двойном убийстве в 2012-м году.

Эрнандес отыграл три сезона в НФЛ, с 2010-го по 2012-й год. Он принял 175 передач и заработал 18 тачдаунов.