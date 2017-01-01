Новогодние торжества во многих странах прошли в условиях повышенных мер безопасности

Многие страны мира встретили наступление 2017-го года фейерверками, концертами и другими торжествами. В то же время многие были опечалены некоторыми событиями в политике и культуре, произошедшими в прошлом году.

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке к полуночи была заполнена людьми, собравшимися, чтобы увидеть, как падение хрустального шара возвещает о наступлении нового года.

Нью-йоркские власти установили десятки грузовиков с песком у небоскребов в районе Таймс-сквер, которые должны были стать барьером, защищающим около миллиона человек, которые пришли на площадь, чтобы отсчитать последние секунды до запуска фейерверков и падения конфетти по случаю наступления 2017-го года.

Президент Барак Обама посвятил свое еженедельное обращение достижениям уходящего года и двух его президентских сроков.

«От всей нашей семьи мы желаем вам счастливого и благословенного 2017 года!» – сказал в завершение Барак Обама.