Мэттис в Брюсселе: НАТО – краеугольный камень трансатлантического сообщества

Министр обороны США Джеймс Мэттис предпринял в среду попытку развеять существующие среди членов НАТО опасения относительно приверженности США делу обеспечения европейской безопасности. Глава военного ведомства США подчеркнул, что этот военный союз занимает центральное место в отношениях Соединенных Штатов с их европейскими союзниками.

«Альянс остается краеугольным камнем для Соединенных Штатов и для всего трансатлантического сообщества», – сказал Мэттис в ходе первой встречи со своими коллегами по НАТО в Брюсселе.

НАТО рассматривает эту встречу как возможность подтвердить приверженность США обеспечению безопасности Европы после того, как президент Дональд Трамп поставил под сомнение ценность этого военного союза – как до, так и после состоявшихся в ноябре президентских выборов.

С момента вступления в должность 20 января Трамп был менее критичен по отношению к НАТО; тем не менее, он продолжал критиковать отдельные страны, принадлежащие к альянсу, за то, что они «не делают надлежащих и полных финансовых взносов» в его казну.

Европейские члены НАТО и Канада увеличили свои расходы на оборону приблизительно на 10 миллиардов долларов в прошлом году, однако, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «этого недостаточно».

Некоторые союзники США по НАТО также выразили озабоченность по поводу, более мягкой, по их мнению, позиции в отношении России. Трамп высказывал похвалы в адрес президента РФ Владимира Путина, а советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн рассматривался как лидер группы в окружении Трампа, выступавшей за улучшение отношений с Россией. Флинн подал в отставку в минувший понедельник в связи с утверждениями, что он обсуждал вопрос об американских санкциях с российским послом еще до вступления в должность.

Тем временем НАТО направило войска альянса к границам России, с тем, чтобы удержать Москву от каких-либо дальнейших действий по отношению к соседям – в частности, Украине.



Россия аннексировала Крым в 2014 году и продолжает напрямую поддерживать сепаратистов в восточной Украине, чтобы не допустить возвращения Крыма в состав Украины.

После того, как представитель Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что Трамп ожидает от России возвращение Крыма Украине, Кремль ответил в среду отказом.

«Мы свои территории не возвращаем», – заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Генеральный секретарь НАТО заявил в среду, что альянс будет очень обеспокоен, если Россия нарушит Договор о ликвидации ракет средней дальности (РСМД), развернув крылатые ракеты.

Согласно поступающим сообщениям, спецслужбы США выяснили, что в прошлом году Россия ввела в строй такую ракету, что, по-видимому, является нарушением договора.

«Любое несоблюдение Россией этого договора станет серьезной проблемой для альянса», – сказал Столтенберг.





Министры обороны европейских стран-членов НАТО, Канады и Турции также планируют обсудить с министром обороны США Мэттисом пути более эффективного противостояния исламистским боевикам, необходимость которого подчеркивает Трамп.