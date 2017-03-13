Генеральный секретарь НАТО призвал страны альянса увеличить расходы на оборону

Высокопоставленный представитель НАТО в понедельник призвал европейские страны, входящие в альянс, увеличить расходы на военные нужды, в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа, если они рассчитывают сохранить важные международные альянсы.

Как заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, это «имеет ключевое значение для сохранения прочности трансатлантических связей, на которых основан наш альянс».

«В течение почти 70 лет уникальное партнерство между Европой и Северной Америкой обеспечивало мир и процветание по обе стороны Атлантики… Это достижение, которое никогда нельзя принимать как должное», – подчеркнул Столтенберг.

Представляя свой ежегодный доклад о делах крупнейшего в мире военного союза, Столтенберг сказал журналистам, что между членами альянса по-прежнему нет справедливого распределения финансового бремени.

США, Великобритания, Эстония, обремененная долгами Греция и Польша – единственные страны, придерживающиеся целевого показателя по расходам на оборону, который составляет 2 процента от ВВП.

«Все члены альянса должны достичь этой цели. Все члены договорились сделать это на высшем уровне», – отметил Йенс Столтенберг, имея в виду договоренность премьер-министров и президентов от 2014 года.

Согласно статистике, в 2016 году расходы на оборону в альянсе выросли на 3,8 процента или 10 миллиардов долларов (9,3 миллиарда евро), тогда как в 2015 году этот показатель снизился.

«В 2017 году мы должны удвоить усилия для поддержания позитивной динамики и ускорить усилия на национальном уровне для выполнения наших обещаний», – сказал генеральный секретарь НАТО.

В ходе предвыборной кампании президент Трамп говорил, что США, возможно, не будут защищать тех союзников, кто не выполняет свои финансовые обязательства, чем вызвал беспокойство у других членов альянса, в особенности у стран, граничащих с Россией.

В своей недавней речи в Конгрессе Трамп сказал, что после «очень энергичных и откровенных дискуссий» члены НАТО увеличат свой вклад. «Я могу заверить вас, что деньги польются рекой», – сказал Трамп, не вдаваясь в детали.

