Флинн: противники во всем мире все чаще бросают вызов США

Сенат рассмотрит кандидатуру генерала в отставке Майкла Флинна на пост советника президента по национальной безопасности
Будущий советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что противники во всем мире все чаще бросают вызов США. Одновременно он признал, что не уверен в том, что его кандидатура будет утверждена на следующей неделе.
«Серьезность этого момента немного подавляет», – сказал Флинн на конференции под названием «Передача эстафеты», состоявшейся в Вашингтоне во вторник и посвященной передаче власти в стране от администрации Обамы – администрации Трампа.
Флинн – генерал-лейтенант в отставке – как предполагается, сменит на посту советника по национальной безопасности Сюзан Райс, заявившей я, в ходе конференции, что Флинн «наследует жизненно важный пост» в период, когда глобальная картина в сфере безопасности «более неустойчива, чем когда-либо в недавней истории».
Райс заявила, что переходный процесс продолжается, однако не стала вдаваться в детали, поскольку большая часть информации «строго засекречена».
В качестве советника по национальной безопасности, Флинн будет консультировать новоизбранного президента Дональда Трампа по проблемам безопасности страны.