Иракские войска взяли под контроль восточную часть Мосула

Боевики «Исламского государства» полностью вытеснены из восточной части Мосула в результате массированной наступательной операции, которая началась в прошлом месяце, сообщил в среду иракский военачальник.

Выступая на пресс-конференции, генерал Талиб аль-Шагати заявил, что иракские войска взяли под контроль оставшиеся районы на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет город на два округа.

«Восточная часть Мосула, в том числе наиболее важные районы, полностью взята под контроль», – сказал он.

Шагати, командующий контртеррористическими силами Ирака, назвал их успех «беспрецедентным», хотя отметил, что на севере Мосула остались районы, контроль над которыми необходимо закрепить.

Иракские силы начали бомбардировку Мосула в октябре.

Боевики ИГИЛ захватили второй по величине город Ирака около двух с половиной лет назад.