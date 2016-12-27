Борьба с ИГИЛ: в ряде районов боевики восстанавливают контроль над ранее отбитыми у них территориями

В то время, как «Исламское государство» несет существенные потери в Ираке и Сирии, в некоторых регионах группировка наращивает силы и восстанавливает контроль над территориями, потерянными несколько месяцев назад.

В последние недели почти 4000 боевиков ИГИЛ вели штурм древнего города Пальмира в центральной части Сирии и захватили значительную его часть в результате внезапной атаки. Несмотря на массированные удары американских, российских и сирийских сил, группировке удается удерживать под контролем большую часть Пальмиры.

Боевикам также удалось отбить у правительственной армии и других местных сил не менее десятка населенных пунктов, в том числе на востоке провинций Хомс и Дейр аз-Зур в Сирии и часть провинции Анбар в Ираке.

В настоящее время ИГИЛ пытается захватить альтернативные территории», – отмечает глава базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории прав человека Рами Абдулрахман.

ИГИЛ использует сирийскую пустыню как маршрут для пополнения ресурсов и укрепления своих сил в Пальмире и других районах провинции Хомс, говорит Абдулрахман. Пустыня соединяет восточную часть провинции Хомс и оплоты ИГИЛ в Ракке и Дейр аз-Зур на востоке Сирии, растянувшись на сотни миль до западной части Ирака.

Командование своими формированиями в Хомсе группировка осуществляет из своей фактической столицы, Ракки. Несмотря на ежедневные потери бойцов в Мосуле, ей удалось направить силы в Сирию для проведения внезапных атак.

«Большинство боевиков ИГИЛ, участвовавших в захвате Пальмиры, было переброшено из Ирака», – отмечает Абдулрахман.

ИГИЛ добился успеха в Пальмире, поскольку сирийские войска и их союзники сконцентрировались на битве за Алеппо, считает курдский командир, участвующий в борьбе с группировкой.

«Пока ИГИЛ контролирует такие крупные города, как Ракка и Дейр аз-Зур, он представляет угрозу и для других районов, в том числе тех, откуда ее силы были недавно вытеснены», – говорит командир Сирийских демократических сил (СДС) Насил Хаджи Мансур.

СДС при поддержке военно-воздушных сил США достигли значительных успехов в борьбе с ИГИЛ на севере и северо-востоке Сирии. Они также начали наступательную операцию, призванную вытеснить боевиков из Ракки.