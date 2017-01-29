Указ Трампа об иммиграции вызвал острую реакцию на Ближнем Востоке

Комитет иракского парламента в воскресенье предложил правительству страны принять «ответные меры» в связи с введенными президентом Дональдом Трампом и вызвавшими противоречивую реакцию ограничениями на иммиграцию в США, под которые подпадают граждане семи мусульманских стран.

Правительство Ирака пока не выступило с публичными комментариями по поводу указа Трампа, запрещающего жителям Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена въезжать в США в течение 90 дней. Кроме того, указ Трампа вводит запрет на прием беженцев из Сирии на неопределенный срок и 120-дневный запрет на въезд в США всех остальных беженцев.

Иракские власти намерены предупредить Белый дом, что временный запрет на въезд может подорвать сотрудничество двух стран в войне с террористической группировкой «Исламское государство».

Власти других арабских государств пока также хранят молчание по поводу запрета, предпочитая закулисные попытки оказать влияние на Вашингтон.

Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в воскресенье переговорят с президентом Трампом по телефону. Чиновник из Дубая, беседовавший с «Голосом Америки» на условиях анонимности, сообщил, что лидеры будут предостерегать президента США от включения их стран в список государств, подпадающих под запрет.

Представители Белого дома в субботу допустили, что список из семи стран, упомянутых в указе, может быть расширен.

Четверо федеральных судей приостановили действие запрета на въезд, под который подпадают беженцы и обладатели виз, в том числе обладатели вида на жительство, которые родились в одной из семи стран, перечисленных в указе. Судебные решения ослабили реализацию указа, в то время как адвокаты-правозащитники выразили сомнения в конституционности запрета.

В субботу Иран объявил, что запретил всем американским гражданам въезжать в Исламскую республику в ответ на ограничения, введенные против его граждан. МИД Ирана распространил заявление, в котором назвал указ Трампа «очевидным оскорблением, нанесенным исламскому миру». Внешнеполитическое ведомство Ирана назвало запрет на въезд «большим подарком экстремистам и их сторонникам».

Тегеран также предупредил, что введенный США запрет не сделает Америку безопаснее. МИД Ирана также сообщил, что его ответные меры останутся в силе, пока введенные США ограничения не будут отменены.

Представители Белого дома утверждают, что запрет, под который попали граждане Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, является частью усилий по недопущению проникновения террористов в США.

Президент Трамп и его помощники считают реакцию противников указа чрезмерной. «Это не запрет в отношении мусульман, – заявил президент журналистам в Овальном кабинете. – Мы были полностью подготовлены. Все идет очень хорошо. Вы видите это в аэропортах, повсюду. Все идет очень хорошо».

Европейские лидеры не разделяют эту точку зрения. В то время, как власти арабских государств предпочли отреагировать на запрет негласной лоббистской деятельностью, указ Трампа вызвал волну возмущения не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, где руководители государств осудили его.

В субботу президент Франции Франсуа Олланд заявил, что защита демократии «требует соблюдения фундаментальных принципов», одним из которых является прием беженцев. «И когда Трамп отказывается принимать беженцев, в то время как Европа исполняет свой долг, мы должны принять ответные меры», – говорится в заявлении французского лидера, распространенном его администрацией.

Люксембург предупредил, что ограничения на иммиграцию, введенные Трампом, могут усилить «ненависть по отношению к Западу». Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн осудил запрет, заявив: «Это плохое решение для Европы, потому что оно еще больше усилит недоверие и ненависть к Западу в сердце мусульманского мира».

«Этим решением американский президент делит мусульманский мир на добрых и злых», – заявил Ассельборн в интервью германской газете Tagesspiegel.

Тем временем главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии выразили свою «обеспокоенность» после переговоров в Париже. «Прием беженцев, которые скрываются от войны, является нашим долгом, – заявил глава французской дипломатии Жан-Марк Эро после встречи с германским коллегой Зигмаром Габриэлем. – Это решение может вызвать у нас лишь обеспокоенность. Но есть и много других вещей, которые вызывают нашу обеспокоенность», – сказал Эро в присутствии Габриэля.

В Мосуле, где иракские войска ведут боевые действия, стремясь вытеснить террористическую группировку «Исламское государство» из ее последнего крупного оплота в Ираке, солдаты выражали возмущение в связи с запретом, заявляя, что он не позволит им посещать родственников в США.

«Это несправедливо, неправильно. У меня должно быть право приезжать к членам моей семьи», – заявил информагентству AFP Ассем Аяд, дислоцированный в Мосуле 23-летний солдат, родственники которого живут в Техасе.

«Это решение было принято из-за террористических группировок, которые есть в Ираке. Но есть и невинные люди», – добавил он, отметив, что к ним относятся и те, кто сражается с боевиками.

Другой иракский солдат, Хайдер Хассан, заявил AFP, что у него в США живет родственник, к которому он хотел бы приехать. Он отметил, что в Ираке находятся американские военные. «Почему они не разрешают нам приезжать в Америку, когда они находятся в моей стране и содержат здесь свои базы?» – спросил он.