Мелания Tрамп вновь подала в суд на представителей СМИ

Первая леди США Мелания Трамп вновь подала иск, обвинив в диффамации компанию, контролирующую вебсайт газеты The Daily Mail. По словам Мелании Трамп, статья, размещенная на странице в августе 2016, года негативно повлияла на ее шансы заработать миллионы долларов в качестве «одной из самых фотографируемых женщин в мире».

В статье обсуждаются высказанные в одной из книг, а также в одном из журналов Словении, неподтвержденные заявления о том, что модельное агентство, в котором некогда работала госпожа Трамп, предоставляло услуги эскорт-сервиса.

В поданном в Нью- Йорке иске адвокаты Мелании Трамп заявили, что в статье первая леди охарактеризована как проститутка и что Daily Mail опубликовала статью, зная о ложности содержащихся в ней заявлений или «безответственно пренебрегая истиной».

Иск содержит требования компенсации в размере 150 миллионов долларов за ущерб, нанесенный бизнес-интересам Мелании Трамп и за стресс, пережитый ею в связи с публикацией.