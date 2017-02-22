Книга нового советника президента по национальной безопасности стала бестселлером

Генерал-лейтенант Г.Р. Макмастер, недавно выдвинутый на пост советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, теперь известен и как автор бестселлера. Книга, написанная им двадцать лет назад, теперь, после его выдвижения на высокий политический пост, стала продаваться рекордными темпами.

книга Макмастера «Нарушение служебного долга» об ошибках американского военного и политического руководства во время войны с коммунистами во Вьетнаме в 1960-х годах

Изданная в 1997 году книга Макмастера «Нарушение служебного долга», в которой рассказывается об ошибках американского военного и политического руководства во время войны с коммунистами во Вьетнаме в 1960-х годах, в среду вошла в список бестселлеров сайта Amazon.com.

54-летний Макмастер, выпускник Военной академии в Вест-Пойнте, написал докторскую диссертацию по американской истории, которая и легла в основу его книги. Его выводы о роли США в войне, которая закончилась победой коммунистического Северного Вьетнама в 1975 году, основаны на многочисленных военных документах.

Макмастер резко раскритиковал военное руководство тех лет, заявив, что оно не сумело оспорить позицию министра обороны Роберта Макнамары и президента Линдона Джонсона по поводу стратегии ведения войны, которая привела к масштабным противоречиям в американском обществе по мере роста числа погибших американских военнослужащих. По мнению Макмастера, ни Пентагон, ни Белый дом не сумели разработать план подавления подрывной деятельности Вьетконга и нанести поражение армии Северного Вьетнама.

«Война во Вьетнаме была проиграна не на поле боя, не на передовицах New York Times и не в университетских кампусах. Она была проиграна в Вашингтоне, штат Колумбия»

В заключении Макмастер написал: «Война во Вьетнаме была проиграна не на поле боя, не на передовицах New York Times и не в университетских кампусах. Она была проиграна в Вашингтоне, штат Колумбия».