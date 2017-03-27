Джон Маккейн: необходима стратегия в сфере кибербезопасности

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что приоритетная задача США в Украине – предоставление таких оборонительных вооружений, как ракетные комплексы «Джавелин» и контрбатарейные радары. Выступая в последний день работы 12-го форума Фонда Маршалла в Брюсселе, Маккейн сказал, что американские военные советники показали свою эффективность, и «потенциал украинских вооруженных сил значительно вырос, им нужна только способность воевать».

Маккейн выступил на совместной пресс-конференции в рамках ежегодного форума по трансатлантическим отношениям, который проводит немецкое отделение Фонда Маршалла при участии глав государств, представителей различных институтов ЕС и государств-членов, а также представителей правительства США и Конгресса, парламентариев и ученых.

Маккейн также подчеркнул значение кибербезопасности на фоне российского вмешательства в выборы не только в США, но и во Франции.

«Мы знаем, что Россия вмешивается во французские выборы, – отметил сенатор. – Вот почему нам нужно расследовать масштабы ее вмешательства в американские выборы».

По его словам, «необходимо понимать, что, если России удалось повлиять на исход выборов, то она нанесла фундаментальный удар по демократии, поскольку важнейшая часть демократии – это свободные и честные выборы».

Маккейн также подчеркнул необходимость выработать последовательную стратегию в сфере кибербезопасности: «Является ли кибератака актом войны? Какова роль правительства? Какая реакция была бы уместной?»

Сенатор коснулся и вопроса о недавних ракетных испытаниях в КНДР и нарастания агрессивной риторики Пхеньяна.

«Попытки Северной Кореи получить ядерное оружие для запуска с помощью ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов Америки, пожалуй, является для нас первоочередным кризисом, и размещение в Южной Корее системы THAAD – очень хороший шаг», – сказал Маккейн.

При этом, как подчеркнул Маккейн, ключевую роль в сдерживании Северной Кореи играет Китай. «Китай может повлиять на поведение Северной Кореи, если захочет, и то, что он не пытается дисциплинировать ее, в особенности при наличии угрозы серьезной конфронтации, вызывает большое разочарование», – добавил он.