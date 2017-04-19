Вашингтон и Эр-Рияд готовы вместе противостоять дестабилизирующим действиям Ирана

США обещают поддержку Саудовской Аравии в ее борьбе с дестабилизирующими действиями Ирана в регионе.



В среду на встрече с заместителем наследного принца Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудомв столице Саудовской Аравии Эр-Рияде министр обороны США Джим Мэттис подчеркнул важность сотрудничества и укрепления безопасности Саудовской Аравии, с тем, чтобы страна могла справиться с «вредительскими действиями Ирана».

«Мы не покидаем этот регион, но в то же время в наших интересах, чтобы у Саудовской Аравии была сильная армия и службы безопасности, –заявил Мэттис СМИ. – То, чем мы занимаемся здесь сегодня, может сделать возможным визит президента США в Саудовскую Аравию».

Саудовская Аравия – первая страна, которую Мэттис посещает в рамках своего тура по Ближнему Востоку. Затем министр посетит Египет, Израиль и Катар.

Ранее в среду министр обороны США встретился с королем Салманом.

Визит Мэттиса в регион проходит через месяц после того, как президент США Дональд Трамп принял принца Мухаммеда в Белом доме. В ходе встречи стороны отметили «важность противостоять дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и необходимость продолжать анализировать и строго следовать Совместному всеобъемлющему плану действий», – говорится в заявлении Белого дома от 15 марта 2017-го года.

Выступая перед журналистами, Мэттис подчеркнул лидерскую роль Саудовской Аравии в регионе и действия королевства по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

Министр обороны США также заявил, что США пристально наблюдают за влиянием Ирана на регион – от поддержки Тегераном группировки «Хезболла» до помощи, оказываемой им режиму Башара Асада.

«Куда бы мы ни посмотрели, если в регионе беспорядки, то вы видите следы влияния Ирана, – сказал Мэттис. – Поэтому сейчас мы наблюдаем, как страны региона и другие государства пытаются переиграть Иран и противодействовать его дестабилизирующим действиям и нестабильности, которую они создают».



В среду министр обороны Саудовской Аравии сказал Мэттису, что его страна высоко ценит поддержку президента Трампа.