Мэттис исключил возможность военного сотрудничества с Россией

Министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в четверг, исключил возможность военного сотрудничества между США и Россией, отметив, что существующие «в настоящий момент» условия для этого не подходят.

«В настоящий момент мы не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры будут взаимодействовать и попытаются найти точки соприкосновения», – сказал Мэттис, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, прежде чем можно будет говорить о военном сотрудничестве, Россия должна «доказать», что способна соблюдать нормы международного права.

Комментарии Мэттиса прозвучали после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к «к восстановлению сотрудничества с Пентагоном».

Президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно выступал с похвалами в адрес российского президента Владимира Путина, а после вступления в должность выражал интерес к возобновлению сотрудничества между двумя странами. США приостановили военное сотрудничество с Москвой в 2014 году, после аннексии Крыма.

Трамп в прошлом заявлял, что хотел бы сотрудничать с Россией в борьбе с «Исламским государством».

Мэттис, выступая на заседании коалиции НАТО по борьбе с ИГИЛ, сказал, что не рассчитывает на скорое завершение борьбы с группировкой, хотя выразил намерение «ускорить» ее ход.

Отвечая на вопрос о возможности отправки сухопутных войск США в Сирию, Мэттис заявил, что за время своего пребывания на посту еще не успел составить план и хочет посоветоваться с союзниками, прежде чем двигаться дальше.

«Как только я полностью войду в курс дела, мы определимся, в каком направлении хотим двигаться, и тогда я смогу дать вам гораздо более определенный ответ. Пока же мне бы не хотелось давать вам сырую версию», – сказал он.

Тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд встретился в Азербайджане с начальником штаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым в Азербайджане для обсуждения нынешнего статуса отношений США и России в военной сфере. Как отмечается в заявлении Объединенного комитета начальников штабов, собеседники договорились об интенсификации контактов с целью избежать непреднамеренных инцидентов.

Во второй день совещания министров НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что участники совещания обсудят способы борьбы с участившимися кибератаками против государств.

«Сегодня мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашей обороны. Мы оценим прогресс в размещении наших четырех международных боевых групп в восточной части альянса. Мы также поговорим о том, как лучше бороться с кибератаками, которые учащаются и приобретают все более сложный характер, а также обсудим угрозу гибридной войны и способы повышения нашей устойчивости к подобным угрозам. Мы продолжим адаптировать альянс к новым условиям, чтобы обеспечить безопасность наших стран», – сказал Столтенберг.

Мэттис выразил уверенность в способности НАТО справиться с угрозой кибератак и заявил, что его коллеги позитивно отреагировали на высказанный им накануне призыв разделить финансовое бремя в плане расходов на оборону.

«Мы подробно обсудили обостряющиеся угрозы, которые нависают над альянсом, и, сплоченный перед угрозами для наших демократий, альянс полон решимости бороться с этими растущими угрозами», – добавил он.

Трамп и Мэттис настоятельно призывают другие страны НАТО взять на себя более значительную часть расходов альянса.

В июле Трамп, тогда еще кандидат в президенты, вызвал беспокойство по всей Европе, заявив, что США не обязательно будут вставать на защиту союзников по НАТО, которые не вносят достаточный вклад в финансирование альянса.

В среду Мэттис предупредил министров НАТО, что Вашингтон «умерит свою приверженность» альянсу, если союзники не будут выполнять свои обязательства по выделению двух процентов от ВВП на оборону.

«Америка будет выполнять свои обязанности, но если ваши страны не хотят, чтобы Америка умерила свою приверженность альянсу, каждая из столиц должна продемонстрировать поддержку нашей коллективной обороны», – предположительно сказал он в среду на закрытом заседании министров.

Мэттис не уточнил, что именно может измениться в позиции Вашингтона в отношении альянса.

Условия по оборонному бюджету в настоящий момент выполняют пять членов альянса, в том числе Греция, которая выделяет на оборонные нужды почти 2,5 процента ВВП, а также Польша, Эстония и Великобритания, у которых этот показатель слегка превышает необходимые 2 процента. При этом Германия выделяет лишь 1,19 процента, а большинство стран, в том числе Канада, Италия и Испания, также не дотягивают до целевого показателя. Вклад Франции составляет чуть меньше двух процентов.

Соединенные Штаты выделяют более 3,6 процента.