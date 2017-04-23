Джим Мэттис посещает единственную военную базу США в Африке

Министр обороны США Джим Мэттис прибыл в Джибути – маленькую страну на востоке Африки, где расположена единственная американская военная база на этом континенте.



Мэттис приехал на базу Кэмп-Лемонье еще до встречи с президентом и министром обороны Джибути.



По словам официальных лиц, Кэмп-Лемонье является одним из самых стратегически важных районов для США в связи с географическим положением базы.



Как отмечают официальные лица, эта база имеет огромное значение для американских военных учений и операций на континенте, а силы специального назначения США используют ее для проведения антитеррористических операций против группировки «Аш-Шабаб» в Сомали.



Визит Мэттиса в Джибути проходит менее чем через месяц после того, как Белый дом одобрил предложение Пентагона разрешить главе Африканского командования ВС США проводить наступательные боевые действия против боевиков «Аш-Шабаб» в Сомали, оказывая поддержку партнерам.



Новая директива открывает возможности для увеличения присутствия США на местах и предоставляет более широкую свободу действий для нанесения американских ударов по группировке боевиков. Ранее США наносили удары по «Аш-Шабаб» в рамках «самооборонительных» операций, которые, по заявлениям военных, были направлены на защиту американских советников, работающих на местах вместе с сомалийскими войсками и Миссией Африканского союза в Сомали.



Как поясняют официальные лица, новый мандат пока «не привел к значительным переменам» на местах и главным образом выражает желание президента и министра обороны «укрепить потенциал» боевых командиров, придав им «большую гибкость».



По словам одного из официальных лиц, «речь идет о том, чтобы Вашингтону не приходилось давать санкцию на каждый удар».



Кэмп-Лемонье имеет большое значение и для военных операций на Ближнем Востоке, учитывая, что Джибути и Йемен разделяет лишь узкий Баб-эль-Мандебский пролив. Ежедневно через пролив проходят десятки коммерческих и военных кораблей. Американский чиновник отметил, что порт на побережье Джибути в проливе используется ВМС США и Франции, а также флотами десяти других государств.