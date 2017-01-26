Новый глава Пентагона планирует визит в Азию

В феврале министр обороны США Джеймс Мэттис планирует визит в Японию и Южную Корею. Как сообщил в среду представитель Пентагона, это будет его первая поездка с момента вступления в должность.

«Данный визит подчеркнет приверженность Соединенных Штатов многолетнему союзу с Японией и Республикой Кореей, а также дальнейшему укреплению американского, корейского и японского трехстороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.

Мэттис отправится в Южную Корею 1-го февраля, а двумя днями позже – в Токио. И в ходе утверждения его кандидатуры, и сразу после вступления в должность Мэттис подчеркивал важность сохранения международных альянсов.

В то же время, во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп говорил о возможности вывода американских войск из Южной Кореи и Японии в случае, если они не станут платить больше за военную поддержку со стороны США.

Мэттис, который был утвержден в должности первым из предложенных Трампом кандидатов на посты в администрации, ранее возглавлял Центральное командование США и по совместительству командовал объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации. Он вышел в отставку в 2013 году.