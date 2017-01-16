Италия возобновила работу своего посольства в Триполи

Большинство западных государств закрыли дипмиссии в Ливии в 2015 году, когда конфликт между враждующими политическими фракциями усугубился. Из-за последовавшего хаоса страна стала главным перевалочным пунктом для мигрантов, пытающихся добраться до Италии. Открытие итальянского посольства на прошлой неделе имеет целью также противостоять все более активному участию России в хрупкой политической ситуации в Ливии.

Итальянский министр иностранных дел назвал открытие посольства «широким жестом дружбы в адрес ливийского народа» и пообещал усилить контроль над потоком мигрантов из Ливии. По словам аналитиков, эти меры отчасти вызваны внутренней политикой.

Риккардо Фабиани, эксперт по Ливии из Eurasia Group, отмечает:

«Все знают, что миграция может быть ключевым вопросом на следующих выборах. Поэтому правительство пытается вмешаться. Они хотят помочь ливийским силам безопасности и вооруженным отрядам остановить мигрантов еще до того, как они доберутся до берега».

Это также демонстрирует поддержку официальному Триполи – правительство, сформированное при содействии ООН, переживает внутренние пертурбации, одновременно пытаясь установить легитимность. Посол Лиги арабских государств в Ливии предупреждает, что страна находится на грани краха. Саладин Ал-Джемали, посланник ЛАГ в Ливии, в частности, говорит: «Ситуация с безопасностью в Ливии остается нестабильной и может выйти из-под контроля в любой момент, если политический процесс рухнет».

Восток Ливии контролирует конкурирующая администрация под руководством генерала Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии.

В ноябре прошлого года Хафтар встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и попросил о военной помощи.

На минувшей неделе российский авианосец «Адмирал Кузнецов» прибыл в ливийский город Тобрук. Хафтар был приглашен на борт для знакомства с высокопоставленными российскими военнослужащими.

«Генерал Хафтар – идеальный посредник для Москвы, поскольку он очень хочет восстановить в Ливии старый порядок. Ситуация очень напоминает Сирию, где русские поддерживают того, кто тоже хочет снова сохранить былой режим», – считает Риккардо Фабиани.

Тот факт, что Кремль поддерживает Хафтара, создает новую арену для потенциального соперничества между Россией и Западом.

«Понято, что их конечная цель – поддержать Хафтара, обеспечить его победу и правление в Ливии и увеличить свое влияние в регионе, – указывает Риккардо Фабиани.

Эмбарго на поставки оружия в Ливию было установлено в 2011 году при посредничестве ООН. По мнению экспертов, Россия видит перемены в ближайшем будущем.

«Ясно, что они ждут, когда Трамп вступит в должность президента и разберется в новых правилах игры в Ливии», – говорит Риккардо Фабиани.

Если эти правила изменятся, дальнейшее международное вмешательство лишь усугубит нестабильную ситуацию в Ливии.