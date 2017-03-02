Кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен грозит тюремный срок за твиты про ИГИЛ

Ведущему кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен может грозить трехлетний тюремный срок и штраф в размере 79 000 долларов из-за трех постов в социальных сетях с изображениями жестоких убийств «Исламского государства», которые она опубликовала в 2015 году.

В четверг Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить ультраправого политика парламентского иммунитета, в связи с чем стало возможным преследовать ее в судебном порядке за «публикацию изображений актов насилия».

Ле Пен назвала это решение «политическим» и заявила, что оно призвано помешать ее предвыборной кампании.

«Я отправила две-три фотографии зверств "Даеш" и сказала, что вот это "Даеш". Я осудила эти зверства, – заявила она во вторник французскому информагентству. – Почему надо расследовать мои действия, а не действия других? Я законодатель и осудила "Даеш" как законодатель».

В 2015 году Ле Пен опубликовала в «Твиттере» фотографии, на которых джихадисты ИГ обезглавливают журналиста Джеймса Фоли. Это случилось после того, как другой журналист сравнил политическую партию Ле Пен «Национальный фронт» с террористической группировкой ИГ.

«Вот это "Даеш"», – гласила гневная подпись Ле Пен под фотографиями.

Твиты Ле Пен возмутили некоторых французских политиков и побудили парижского прокурора подать запрос о лишении ее иммунитета.

Европейские законодатели защищены иммунитетом от французских законов о свободе слова, чтобы они могли свободно высказываться о своей работе в Европарламенте. Иммунитет может быть снят по запросу национальных властей.

Опросы общественного мнения показывают, что Ле Пен является фаворитом первого тура голосования, который пройдет в апреле, однако во втором туре ее, скорее всего, обойдет кандидат-центрист Эммануэль Макрон.