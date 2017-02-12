Лагард: планы Трампа могут стимулировать развитие экономики США

Глава МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом сокращение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру подстегнут американскую экономику, но в то же время озвучила опасения, что они могут вызвать проблемы для экономик других стран мира.

Выступая на Мировом правительственном саммите (World Government Summit) в Дубае, Лагард заявила: «На основе той небольшой информации, которая у нас есть… поскольку работа еще ведется… у нас есть основания для оптимизма в отношении экономического роста в США».

Основные биржевые индексы США находятся вблизи рекордно высоких значений на фоне обещаний нового американского лидера обнародовать план «феноменальных» сокращений налогов в ближайшие две-три недели. Трамп также обещает потратить один триллион долларов на крупные инфраструктурные проекты по ремонту приходящих в упадок дорог и мостов страны и расширению аэропортов. Однако обе этих меры должны быть одобрены Конгрессом, где находящиеся в большинстве республиканцы выражают сомнения по поводу любых перемен, которые могут привести к увеличению государственного долга страны, составляющего около 20 триллионов долларов.

Однако Лагард предупредила, что достижения американской экономики, крупнейшей в мире, могут нанести ущерб экономикам других стран из-за укрепления доллара по отношению к другим валютам и ожидаемым действиям Федеральной резервной системы. Ожидается, что американский центральный банк будет постепенно повышать процентную ставку, чтобы не допустить «перегрева» американской экономики.

По словам Лагард, успехи США – это позитивный фактор, но «тревожной новостью является то, что они окажут влияние на остальной мир, и мы это наблюдаем». Глава МВФ заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС «обернется трудностями для глобальной экономики, к которым экономикам стран мира нужно готовиться».

В январе МВФ улучшил прогноз экономического роста в США на 0,1 процента (до 2,3 процента) в этом году и на 0,4 процента (до 2,5 процента) в 2018 году. При этом по оценкам МВФ мировая экономика вырастет на 3,4 процента в 2017 году и на 3,6 процента в 2018 году. В 2016 году этот показатель составил 3,1 процента.

Трамп отказался от участия США в Транстихоокеанском партнерстве, соглашение о котором подписали 12 стран. Вместо этого президент США поддерживает заключение соглашений с отдельными странами.

Лагард, однако, продолжает выступать в поддержку глобализации мировой экономики, признавая ее негативные аспекты, из-за которых, по мнению Трампа, американские работники теряют свои места, поскольку их работодатели переносят производство в другие страны в поисках дешевой рабочей силы.

«Мы говорили, что глобализация – это благо, международная торговля – это благо, и так оно и есть, – заявила Лагард. – Но мы не обращали внимания на тех, кто пострадал от этого».