Джон Керри – о позиции США по достижению соглашения между Израилем и палестинцами

Госсекретарь США Джон Керри выступаетв Госдепартаменте с речью о разрешении конфликта между Израилем и палестинцами.

В ходе выступления глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что двухгосударственное решение – единственный путь к миру между израильтянами и палестинцами.

Вместе с тем он предостерег, что это решение сегодня это решение находится под угрозой срыва.

По словам Керри, конфликт может быть разрешен лишь в том случае, если силы, обладающие ответственностью, обнаружат готовность действовать.

Отвечая на критику в адрес США, воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, призывающей Израиль к прекращению строительства поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, Керри заявил, что США действовали в соответствии со своими ценностями – как и прежние администрации страны.

Этот шаг, предпринятый в последние дни президентства Барака Обамы, вызвал бурное возмущение у израильских лидеров, а также ряда американских конгрессменов от обеих партий.

Во вторник прозвучала новая критика: избранный президент Дональд Трамп вновь осудил администрацию Обамы.

«Мы не можем и дальше допускать, чтобы к Израилю относились с таким пренебрежением и неуважением. Раньше у этой страны был хороший друг в лице США, но теперь нет, – написал он в «Твиттере». – Держись, Израиль, 20 января стремительно приближается».

Израильские лидеры также отреагировали на выступление Керри еще до того, как оно состоялось. Выступая по «Израильскому армейскому радио», министр общественной безопасности Эрдан Гилад назвал эту речь «жалким шагом».

«Это антидемократический шаг, потому что администрация и Керри, очевидно, хотят связать руки избранного президента Трампа», – заявил он.

Проблема отношений между Израилем и палестинцами была в центре внимания Керри, когда он возглавил Госдепартамент в феврале 2013 года, однако многолетние переговоры и периоды активной челночной дипломатии так и не привели к соглашению по двухгосударственному решению, которое он считает единственным способом достичь мира.

Однако, по словам представителя Госдепартамента Марка Тонера, Керри считает своим долгом использовать оставшееся до ухода в отставку время для продвижения идей, которые он считает ключом к прогрессу.