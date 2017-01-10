Керри намерен продолжать борьбу против глобального потепления

Госсекретарь США Джон Керри, до окончания срока полномочий которого остались считанные дни, пообещал продолжить поддержку инициатив по борьбе с изменением климата, а также отметил одно из главных, по его мнению, достижений администрации президента Обамы – парижское климатическое соглашение.

Парижское соглашение предусматривает международный план действий, который призван помочь миру избежать опасных последствий изменения климата за счет сдерживания глобального потепления в пределах 2 градусов Цельсия.

Выступая в понедельник перед студентами и преподавателями Массачусетского технологического института, Керри отметил, что 2016 год стал «самым жарким в истории наблюдений».

«Все пять самых жарких лет в истории пришлись на срок существования "Твиттера"», – сказал Керри.

Аналогия с «Твиттером» считается ответом избранному президенту Дональду Трампу, чей выбор кандидатур на ключевые посты в администрации свидетельствует о грядущих изменениях политики в сфере экологии.

Решение Трампа назначит госсекретарем главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона означает, что во главе ведомства может оказаться человек, всю жизнь проработавший в нефтегазовой отрасли. Если кандидатуру Тиллерсона утвердит Сенат, у него будет большое влияние в решении вопроса о том, выйдет ли администрация Трампа из парижского соглашения.

По словам Керри, в соглашение вступили США и еще более 120 стран, на которые приходится 80 процентов мирового объема вредных выбросов.

В понедельник президент Обама вновь выступил в защиту ограничений выбросов и против планов Трампа по срыву парижского соглашения.

Обама написал в журнале Science, что ограничение выбросов парниковых газов за счет перехода на чистую энергетику «может подстегнуть эффективность, производительность и инновации».



Керри заявил, что принятие парижского соглашения дает мировому рынку четкий сигнал, добавив, что впервые в истории в возобновляемые технологии было инвестировано больше средств, чем в объекты на ископаемом топливе.

«В США сегодня больше людей заняты в секторе возобновляемой энергетики, чем в нефтегазовой или угольной промышленности», – отметил он.

«Изменение климата увеличивает угрозу», – добавил он.

«Потому что вызываемые им нарушения усугубляют проблемы по всему миру и потому что наша собственная военная готовность страдает, когда наши базы сталкиваются с последствиями роста уровня моря и усилением штормов», – сказал Керри.

В ноябре прошлого года Керри стал первым действующим госсекретарем, посетившим Антарктику. В понедельник он заявил: «Как сказал мне новозеландский ученый по имени Гэвин Данбар, то, что они наблюдают в Антарктике – это канарейка в шахте, то есть сигнал угрозы». Он также предупредил, что есть «пороги, перешагнув которые, мы не сможем вернуться назад».