Керри прибыл с прощальным визитом в Великобританию

Осталось лишь несколько дней до того, как инаугурация избранного президента Дональда Трампа положит начало новой эре трансатлантических отношений, и администрация президента Обамы стремится заверить европейских союзников в том, что фундаментальные принципы этих отношений останутся неизменными.

Госсекретарь США Джон Керри в понедельник прибыл в Лондон, который станет предпоследним пунктом его финального зарубежного турне.

Для критиков уходящей администрации по эту сторону Атлантического океана прощание было долгим, и визит Керри, судя по всему, занимает второстепенное место в повестке дня британских лидеров, сосредоточившихся на будущем, а не на размышлениях о прошлом.

Встречу Керри с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном планировалось посвятить Сирии и другим вопросам. Керри также встретился с архиепископом кентерберийским Джастином Уэлби, обсудив с ним урегулирование международных отношений.

Однако для британского руководства главной темой дня в понедельник стали комментарии Трампа в пользу «Брексита», решения британских избирателей выйти из Евросоюза, а также заверения новой администрации в том, что предстоят новые и более выгодные торговые соглашения.

«Нам сказали, что мы первые в очереди на заключение отличного соглашения о свободной торговле с США», – заявил на прошлой неделе Джонсон, получив соответствующие обещания во время визита в США в преддверии инаугурации.

Это заявление отражает оптимизм, с которым в Великобритании восприняли победу Трампа. Обама в прошлом году предупредил Великобританию, что ей придется сдвинуться назад в очереди на торговые соглашения, если она решит выйти из ЕС.

Эти обещания порадовали и британского премьер-министра Терезу Мэй, которой во вторник предстоит выступить перед парламентом, изложив свой план по «Брекситу». Как ожидается, Мэй объявит, что Великобритания выйдет из европейского единого рынка. По мнению аналитиков, обещания США быстро подписать соглашение с Великобританией помогут компенсировать последствия этого решения.