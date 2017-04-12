Террорист-смертник устроил взрыв у полицейского участка в Кабуле

Террорист привел в действие пояс смертника у полицейского участка в столице Афганистана Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти человек и еще около 10 получили ранения, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Наджиб Даниш. Министерство здравоохранения подтвердило, что раненых госпитализировали.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

По словам представителя Министерства обороны, целью террориста была правительственная машина.