Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к закрытой информации

При этом официальной правительственной должности и зарплаты у дочери президента не будет
Старшая дочь президента Дональда Трампа Иванка получила собственный кабинет в Западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, хотя официально она не является государственной служащей.
Как пояснил адвокат Иванки Трамп Джейми Горлик, у нее не будет официальной должности и зарплаты, однако она должна будет соблюдать этические нормы, которые обязаны соблюдать сотрудники правительственных структур.
В Белом доме не отреагировали на запрос о комментариях по поводу новой роли Иванки Трамп.
В заявлении самой Иванки Трамп говорится, что она продолжит давать отцу «искренние советы и рекомендации, как делала всю свою жизнь».
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