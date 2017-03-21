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Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к закрытой информации

Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Нью-Йорк, США. 11 января 2017 г.

Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Нью-Йорк, США. 11 января 2017 г.

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При этом официальной правительственной должности и зарплаты у дочери президента не будет

Старшая дочь президента Дональда Трампа Иванка получила собственный кабинет в Западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, хотя официально она не является государственной служащей.

Как пояснил адвокат Иванки Трамп Джейми Горлик, у нее не будет официальной должности и зарплаты, однако она должна будет соблюдать этические нормы, которые обязаны соблюдать сотрудники правительственных структур.

В Белом доме не отреагировали на запрос о комментариях по поводу новой роли Иванки Трамп.

В заявлении самой Иванки Трамп говорится, что она продолжит давать отцу «искренние советы и рекомендации, как делала всю свою жизнь».

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