Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к закрытой информации

Старшая дочь президента Дональда Трампа Иванка получила собственный кабинет в Западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, хотя официально она не является государственной служащей.

Как пояснил адвокат Иванки Трамп Джейми Горлик, у нее не будет официальной должности и зарплаты, однако она должна будет соблюдать этические нормы, которые обязаны соблюдать сотрудники правительственных структур.

В Белом доме не отреагировали на запрос о комментариях по поводу новой роли Иванки Трамп.

В заявлении самой Иванки Трамп говорится, что она продолжит давать отцу «искренние советы и рекомендации, как делала всю свою жизнь».