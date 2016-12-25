Нетаньяху назвал резолюцию ООН о поселениях безрассудной и деструктивной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье на заседании израильского кабинета, что между правительством Израиля и администрациями США «на протяжении десятилетий» действовало соглашение о том, что Совет Безопасности ООН не является местом для урегулирования их разногласий, касающихся расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Однако в пятницу Совет Безопасности принял резолюцию, направленную на прекращение строительства поселений, и США не воспользовались правом вето.

По словам Нетаньяху, он разговаривал с «друзьями в Соединенных Штатах – как республиканцами, так и демократами», которые «понимают, насколько безрассудной и деструктивной является эта резолюция ООН». Он сказал, что рассчитывает на сотрудничество с этими друзьями и «новой администрацией, которая приступает к обязанностям в следующем месяце».

Избранный президент США Трамп вступает в должность 20 января.

Премьер-министр Израиля сказал, что недавно заявил госсекретарю США Джону Керри, что «друзья не ведут друзей в Совет Безопасности».

Возмущенный голосованием в Совете Безопасности, Нетаньяху поручил своему правительству прекратить финансирование пяти учреждений ООН.

В телевизионном обращении в субботу премьер-министр заявил, что в соответствии с его распоряжением замораживается перечисление около 8 миллионов долларов неназванным учреждениям ООН. При этом Нетаньяху добавил, что «этим дело не ограничится», но не стал вдаваться в детали.

Он сказал, что поручил МИДу в течение месяца пересмотреть все взаимодействие Израиля с этой всемирной организацией, включая все финансирование и присутствие представителей ООН на израильской территории.

Нетаньяху назвал решение США воздержаться при голосовании и саму резолюцию «позорными», заявив, что его правительство будет игнорировать ее положения. Он также отозвал послов Израиля в Новой Зеландии и Сенегале – двух странах, инициировавших принятие резолюции, а также приостановил программы помощи Израиля Сенегалу.