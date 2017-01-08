Четыре израильских солдата погибли в результате наезда грузовика

Полиция Израиля сообщила, что четыре человека погибли в воскресенье, когда грузовик, которым управлял палестинец, преднамеренно въехал в группу израильских солдат. Еще 15 человек получили ранения, один из них – серьезные.

«Это теракт в виде наезда», – заявил представитель полиции израильскому радио.

По данным властей, военнослужащие выходили из автобуса у живописного променада Армон ха-Нацив, с которого открывается вид на иерусалимский Старый город, когда грузовик свернул с пути и без предупреждения въехал в группу.

Власти утверждают, что водитель грузовика был застрелен. Палестинские власти опознали в нем жителя Джебель Мукабер – района Восточного Иерусалима, расположенного рядом с местом, где произошла атака.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что имеются признаки, говорящие о том, что нападавший был сторонником «Исламского государства».

Из четырех погибших солдат было трое женщин и один мужчина. Всем им было от 20 до 30 лет.

Гибель военнослужащих стала одним из самых кровавых насильственных инцидентов, произошедших с сентября 2015 года, в результате которых от рук палестинцев погибло 40 израильтян и несколько иностранцев. Инциденты включали наезды на людей, ножевые нападения и атаки с применением огнестрельного оружия. В свою очередь, в результате действий израильской стороны погибли 247 палестинцев.

Израиль утверждает, что причиной насилия является стремление палестинцев к устройству провокаций, однако сами палестинцы настаивают, что оно вызвано 50-летней оккупацией Израилем территорий, которые они характеризуют как палестинские земли, и потерей надежд на создание независимого палестинского государства.