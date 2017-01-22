Трамп и Нетаньяху побеседуют по телефону в воскресенье

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что позднее в этот день у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это будет первая беседа двух лидеров после инаугурации Трампа.

На заседании израильского кабинета Нетаньяху сообщил, что он планирует обсудить положение дел в отношениях между Израилем и палестинцами, Сирию и «иранскую угрозу».

Во время предвыборной кампании Трамп обещал оказывать Израилю мощную поддержку и говорил, что признает Иерусалим столицей Израиля, несмотря на спорный статус города.

Кроме того, в воскресенье израильские власти дали разрешение на строительство более 560 новых единиц жилья в трех поселениях в Восточном Иерусалиме.

Заместитель мэра Иерусалима Меир Тургеман, который также является председателем местного комитета по планированию и строительству, в интервью израильскому радио заявил, что вопрос о выдаче разрешений на строительство откладывался до завершения полномочий администрации президента США Барака Обамы.

Обама критиковал строительство поселений, как и американские администрации до него.

США недавно разочаровали Израиль, воздержавшись при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, призывавшей положить конец строительству израильских домов на оккупированных территориях. Резолюция была принята 14 голосами «за», против не проголосовал ни один член СБ ООН.

В восточной части Иерусалима и в поселениях на Западном берегу реки Иордан проживает более 500 тысяч израильтян. Правительства большинства стран мира считают эти поселения незаконными. Администрация Обамы характеризовала их как «нелегитимные».

Израиль захватил эти территории в ходе Шестидневной войны 1967 года и считает их своими, ссылаясь на упоминаемые в Библии связи с этими землями и современные соображения безопасности.