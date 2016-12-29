Военные коалиции во главе с США уничтожили в Сирии одного из лидеров ИГИЛ

Как заявили официальные лица США, один из ключевых лидеров «Исламского государства» в фактической столице группировки Ракке был убит на этой неделе в результате авиаудара возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, о чем поступали сообщения и ранее.

Согласно опубликованному в четверг заявлению международной коалиции, Абу Джандал аль-Кувейти был убит в результате авиаудара в районе дамбы Табка в понедельник. Сообщается также, что ранее он был членом военного комитета ИГИЛ.

«Абу Джандал был причастен к использованию заминированных автомобилей, самодельных взрывных устройств и химического оружия против Сирийских демократических сил. С учетом его связей с организаторами терактов и военным комитетом ИГИЛ, его гибель ослабит способность ИГИЛ защищать Ракку и вести внешние операции против Запада», – говорится в заявлении.

По словам представителей коалиции, он также участвовал в повторном захвате Пальмиры, после чего был отправлен в Табку с миссией укрепить оборону ИГИЛ в борьбе с СДС.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория прав человека сообщила во вторник, что аль-Кувейти был целью авиаударов коалиции, а сторонники ИГИЛ сообщили в соцсетях о его гибели.