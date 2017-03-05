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Иракские войска начали новое наступление на центр Мосула

Офицер иракской армии снимает на сотовый телефон момент запуска ракеты по позициям Исламского государства. Мосул, Ирак

Офицер иракской армии снимает на сотовый телефон момент запуска ракеты по позициям Исламского государства. Мосул, Ирак

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Им помогают военные международной коалиции во главе с США

Иракские войска при поддержке США начали новое наступление к центру Мосула в попытке занять позиции, которые все еще удерживают боевики «Исламского государства».

Представители иракских военных заявили в воскресенье, что они заняли несколько деревень в западной части Мосула, пробиваясь к Старому городу.

Последние несколько дней наступление откладывалось из-за плохой погоды.

Тысячи мирных жителей ежедневно пытаются скрыться от боевых действий.

С тех пор как 19 февраля иракское правительство предприняло первую попытку прорваться в западную часть города, американские и иракские командиры говорят об ожесточенном сопротивлении «Исламского государства», учитывая, что экстремисты пытаются удержать последнюю крупную городскую территорию в охваченной войной стране.

Военнослужащие коалиции во главе с США, которые выступают в качестве инструкторов и советников, помогают иракским войскам в наступлении на Мосул.

Иракские войска вернули контроль над восточными районами Мосула ранее в этом году в результате наступления, которое началось 17 октября.

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