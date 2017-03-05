Иракские войска начали новое наступление на центр Мосула

Иракские войска при поддержке США начали новое наступление к центру Мосула в попытке занять позиции, которые все еще удерживают боевики «Исламского государства».

Представители иракских военных заявили в воскресенье, что они заняли несколько деревень в западной части Мосула, пробиваясь к Старому городу.

Последние несколько дней наступление откладывалось из-за плохой погоды.

Тысячи мирных жителей ежедневно пытаются скрыться от боевых действий.

С тех пор как 19 февраля иракское правительство предприняло первую попытку прорваться в западную часть города, американские и иракские командиры говорят об ожесточенном сопротивлении «Исламского государства», учитывая, что экстремисты пытаются удержать последнюю крупную городскую территорию в охваченной войной стране.

Военнослужащие коалиции во главе с США, которые выступают в качестве инструкторов и советников, помогают иракским войскам в наступлении на Мосул.

Иракские войска вернули контроль над восточными районами Мосула ранее в этом году в результате наступления, которое началось 17 октября.