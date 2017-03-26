США и Ирак расследуют сообщения о гибели гражданских лиц в Мосуле

Иракские власти заявили, что расследуют сообщения о гибели более, чем 100 мирных жителей в западных районах Мосула, но подчеркнули, что пока нет никаких свидетельств, что их смерть связана с авиаударом коалиции во главе с США.

В официальном заявлении, распространенном в воскресенье, говорится, что из-под обрушившегося здания, в котором «Исламское государство» установило мину-ловушку, было извлечено 61 тело. В то же время в заявлении отмечается, что нет никаких признаков, что коалиция нанесла удар по зданию, хотя неподалеку был обнаружен большой заминированный автомобиль.

«Наши войска ведут ожесточенные бои, – говорится в заявлении. – Расследование продолжается».

Коалиция признала, что в ходе сражений за освобождение Мосула от «Исламского государства» нанесла авиаудар в этом районе.

Установить с точностью, что произошло в Мосуле за последние дни, довольно сложно.

В заявлении коалиции говорится, что она проведет официальную оценку достоверности данных о жертвах среди мирного населения в связи с утверждениями, что в результате недавнего воздушного удара коалиции в районе Джидидех в Мосуле погибли более 100 гражданских лиц.

«Мы всегда стремились к нулевым жертвам среди гражданских лиц, но коалиция не откажется от поддержки наших иракских партнеров в связи с негуманной тактикой ИГИЛ, которое терроризирует мирных жителей, прибегает к использованию “живых щитов” и ведет боевые действия из таких защищаемых мест, как школы, больницы, религиозные объекты и жилые районы», – говорится в заявлении коалиции.

В заявлении также констатируется, что самолеты коалиции «регулярно наносят удары» по целям ИГИЛ в данном районе и что коалиционные силы «при планировании и нанесении воздушных ударов предпринимают все разумные меры по снижению риска нанесения ущерба гражданским лицам».

По некоторым оценкам, более полумиллиона мирных жителей остаются в районах Мосула, подконтрольных «Исламскому государству». Гражданские лица, представители гуманитарных и мониторинговых организаций предупреждают о возможном росте жертв среди мирного населения из-за возросшей необходимости в нанесении воздушных и артиллерийских ударов.