Иракские войска наступают на западную часть Мосула

Иракские войска при поддержке США начали военное наступление с целью вытеснить боевиков «Исламского государства» из западной части Мосула. Наступление стало новой фазой четырехмесячной операции по возвращению контроля над вторым по величине городом страны.

«Наши силы начинают освобождать граждан от террора “Даиш”. Мы объявляем о начале нового этапа операции», – заявил в воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер Абади, используя арабскую аббревиатуру для «Исламского государства». Глава правительства призвал силовиков соблюдать права человека в ходе военной операции.

Иракские силы взяли под контроль несколько деревень в рамках нового наступления и теперь нацелились на аэропорт Мосула.

Министр обороны США Джим Мэттис, выступая в Мюнхене в воскресенье, заявил, что роль США в борьбе за Мосул остается прежней.

«Я не хочу вдаваться в детали атаки на город, поскольку должен сохранять конфиденциальность ради солдат, которые осуществляют эту атаку. В то же время мы очень близки к участию, если уже не участвуем в этой борьбе, – сказал он. – Американские войска играют ту же самую роль, какую они играли в восточной части Мосула. Силы коалиции поддерживают эту операцию, и мы будем продолжать ускоренными усилиями уничтожать ИГИЛ».

ООН предупредила, что сотням тысячам мирных жителей Мосула грозит опасность.

«Ситуация печальная. Люди, прямо сейчас, находятся в беде, – заявила гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде. – Мы получаем сообщения о родителях, которым с трудом удается накормить своих детей и обогревать свои дома».

Силы безопасности Ирака взяли под контроль восточные районы Мосула в январе, более чем через 100 дней после начала наступления на город.

Представители американских военных предупредили, что борьба за западную часть города, вероятно, будет гораздо более сложной.

В наступлении принимают участие иракские силы специальных операций, подразделения регулярной армии и федеральной полиции, а также одобренные правительством военизированные формирования.

Боевики «Исламского государства» захватили Мосул в 2014 году, когда группировка взяла под контроль обширные территории на севере и западе Ирака.