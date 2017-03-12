Спецпосланник США: Мосул стал ловушкой для боевиков ИГИЛ

Иракские военные, которых поддерживают США, утверждают, что боевики «Исламского государства» загнаны в ловушку на западе Мосула.



Иракская армия окружила Мосул и взяла под контроль последнюю дорогу, ведущую из города.



Спецпосланник США Бретт Макгурк заявил в воскресенье: «ИГИЛ оказался в ловушке. Боевики, которые остались в Мосуле, там и погибнут».



Поддерживаемые США иракские войска продвигаются вглубь Мосула, чтобы занять позиции, которые все еще удерживаются боевиками ИГИЛ.



Генерал-майор Маан аль-Саади из штаба иракских войск сообщил информагентству AFP, что «чуть больше трети» западного Мосула находятся под контролем иракских подразделений.



В воскресенье можно было слышать звуки взрывов, раздававшихся в Мосуле, и видеть, как над городом поднимаются огромные клубы дыма.