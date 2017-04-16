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Иракские военные обвинили ИГИЛ в использовании химоружия в боях за Мосул

Боец иракского спецназа говорит по рации со связистом подразделения, выбивающего боевиков ИГИЛ из другого района Мосула. 12 апреля 2017 г.

По словам представителей армии Ирака, эффект применения боевиками отравляющих веществ был незначителен

Иракские вооруженные силы обвинили «Исламское государство» в применении химического оружия в ходе боев за Мосул, который иракские военные стремятся полностью освободить от боевиков-исламистов.

«Террористические банды Даиш попытались блокировать продвижение наших сил, используя снаряды, начиненные токсичными химическими материалами, однако эффект был ограниченным», – говорится в заявлении, распространенном иракским военным руководством в воскресенье (ИГИЛ обозначен в документе арабской аббревиатурой).

Иракские официальные лица не сообщили деталей относительно характера ядовитых веществ, использованных террористами, отметив лишь, что вред, причиненный в результате этих действий, был незначителен. «Исламское государство» не ответило на выдвинутые обвинения.

Иракские войска уже шестой месяц стремятся отвоевать Мосул у «Исламского государства». Ранее в этом году они установили контроль над восточной частью города и в настоящее время контролируют также некоторые анклавы в западном Мосуле, в том числе – мечеть аль-Нури в Старом Городе, что имеет большое символическое значение.

По словам представителей иракской полиции, боевики ИГИЛ используют также террористов-смертников на мотоциклах для действий на узких улицах Старого Города.

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