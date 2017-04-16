Иракские военные обвинили ИГИЛ в использовании химоружия в боях за Мосул

Иракские вооруженные силы обвинили «Исламское государство» в применении химического оружия в ходе боев за Мосул, который иракские военные стремятся полностью освободить от боевиков-исламистов.

«Террористические банды Даиш попытались блокировать продвижение наших сил, используя снаряды, начиненные токсичными химическими материалами, однако эффект был ограниченным», – говорится в заявлении, распространенном иракским военным руководством в воскресенье (ИГИЛ обозначен в документе арабской аббревиатурой).

Иракские официальные лица не сообщили деталей относительно характера ядовитых веществ, использованных террористами, отметив лишь, что вред, причиненный в результате этих действий, был незначителен. «Исламское государство» не ответило на выдвинутые обвинения.



Иракские войска уже шестой месяц стремятся отвоевать Мосул у «Исламского государства». Ранее в этом году они установили контроль над восточной частью города и в настоящее время контролируют также некоторые анклавы в западном Мосуле, в том числе – мечеть аль-Нури в Старом Городе, что имеет большое символическое значение.



По словам представителей иракской полиции, боевики ИГИЛ используют также террористов-смертников на мотоциклах для действий на узких улицах Старого Города.