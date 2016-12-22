Мосул: в результате теракта погибли, как минимум, 23 человека

Как минимум, 23 человека погибли в четверг при взрыве трех автомобилей у многолюдного открытого рынка в Мосуле, сообщило министерство обороны Ирака.

Взрывы произошли в округе Годжали, который ранее контролировали боевики «Исламского государства» и который был освобожден иракскими силами безопасности всего два месяца назад в рамках операции по освобождению Мосула.

Ответственность за теракт, в результате которого погибли, по меньшей мере, 15 мирных жителей и восемь офицеров полиции, взяла на себя группировка «Исламское государство».

В заявлении минобороны не уточняется, были ли взрывы совершены террористами-смертниками.