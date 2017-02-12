Линки доступности

Языки
Новости

Иранский принц призвал Трампа проводить различие между народом и властями Ирана

Семья последнего монарха Ирана (архивное фото)

Семья последнего монарха Ирана (архивное фото)

Смотреть комментарии

Реза Пехлеви попросил президента США проявить деликатность при рассмотрении новых ограничений на иммиграцию

Сын последнего монарха Ирана призвал президента США Дональда Трампа проводить различие между иранским народом и его исламистским руководством. Обращение кронпринца Резы Пехлеви прозвучало в тот момент, когда президент рассматривает возможность введения новых ограничений на иммиграцию в США.

В эксклюзивном студийном интервью Персидской службе «Голоса Америки» Пехлеви заявил, что иранцы очень чувствительно относятся к тому, что их «смешивают» с иранским правительством, которое Вашингтон уже много лет обвиняет в поддержке глобального терроризма.

«Больше всего нас, иранцев, ранит то, что каждый раз, когда упоминается Иран, они говорят, что Иран – это терроризм. Это не Иран и не иранцы. Это – режим», – заявил Пехлеви, который возглавляет оппозиционный Иранский национальный совет за свободные выборы.

«Многие иранцы также становились жертвами режима. Вот почему я считаю, что нужно проводить четкое различие между ними, чтобы не мазать всех одной краской», – добавил он.

Иран отвергает обвинения в том, что он является государством-спонсором терроризма, утверждая, что, напротив, он является жертвой терроризма. Трамп включил Иран в число семи стран, гражданам которым временно запрещен въезд в США согласно указу от 27 января. При этом он сослался на заявления предыдущей администрации, в которых эти страны назывались источниками террористической деятельности.

Действие указа было приостановлено решением федерального суда от 3 февраля, принятом в ответ на юридические претензии критиков, считающих решение президента неконституционным запретом на иммиграцию мусульман. Администрация Трампа отвергает такую интерпретацию, указывая на то, что десятки других стран с преимущественно мусульманским населением не попали под действие указа. В пятницу Трамп сообщил журналистам, что уже в понедельник или вторник он может подписать новый указ по вопросам иммиграции, заявив, что это будет более оперативным шагом по защите безопасности страны, чем отстаивание первоначального указа в судебных инстанциях.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG