Иранский принц призвал Трампа проводить различие между народом и властями Ирана

Сын последнего монарха Ирана призвал президента США Дональда Трампа проводить различие между иранским народом и его исламистским руководством. Обращение кронпринца Резы Пехлеви прозвучало в тот момент, когда президент рассматривает возможность введения новых ограничений на иммиграцию в США.

В эксклюзивном студийном интервью Персидской службе «Голоса Америки» Пехлеви заявил, что иранцы очень чувствительно относятся к тому, что их «смешивают» с иранским правительством, которое Вашингтон уже много лет обвиняет в поддержке глобального терроризма.

«Больше всего нас, иранцев, ранит то, что каждый раз, когда упоминается Иран, они говорят, что Иран – это терроризм. Это не Иран и не иранцы. Это – режим», – заявил Пехлеви, который возглавляет оппозиционный Иранский национальный совет за свободные выборы.

«Многие иранцы также становились жертвами режима. Вот почему я считаю, что нужно проводить четкое различие между ними, чтобы не мазать всех одной краской», – добавил он.

Иран отвергает обвинения в том, что он является государством-спонсором терроризма, утверждая, что, напротив, он является жертвой терроризма. Трамп включил Иран в число семи стран, гражданам которым временно запрещен въезд в США согласно указу от 27 января. При этом он сослался на заявления предыдущей администрации, в которых эти страны назывались источниками террористической деятельности.

Действие указа было приостановлено решением федерального суда от 3 февраля, принятом в ответ на юридические претензии критиков, считающих решение президента неконституционным запретом на иммиграцию мусульман. Администрация Трампа отвергает такую интерпретацию, указывая на то, что десятки других стран с преимущественно мусульманским населением не попали под действие указа. В пятницу Трамп сообщил журналистам, что уже в понедельник или вторник он может подписать новый указ по вопросам иммиграции, заявив, что это будет более оперативным шагом по защите безопасности страны, чем отстаивание первоначального указа в судебных инстанциях.