Президент Ирана не собирается пересматривать ядерное соглашение

Президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник, что не готов пересматривать условия ядерного соглашения с администрацией Трампа, которая неоднократно критиковала существующую договоренность.

Выступая во вторник на пресс-конференции по случаю первой годовщины подписания соглашения, Роухани сказал, что пытаться пересмотреть его условия сейчас «бессмысленно».

«Обсуждение ядерного соглашения завершено, оно получило одобрение Совета Безопасности ООН и стало международным документом, – сказал он. – Это многостороннее соглашение, и бессмысленно заново обсуждать его условия».

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение. В очередной раз он сделал это в воскресном интервью Times of London, заявив: «Я недоволен ядерным соглашением с Ираном. Я считаю, что это одно из худших соглашений в истории».

Соглашение, заключенное в прошлом году Ираном и несколькими западными державами, ограничивает возможности Тегерана по обогащению урана в обмен на смягчение санкций.

Президент Обама, не упоминая имени Трампа, в понедельник предостерег против разрыва соглашения, которое, по его словам, принесло «существенные и конкретные результаты».

«Соединенные Штаты должны помнить, что это соглашение стало результатом многолетней работы и представляет собой договоренность между ведущими мировыми державами, а не только между США и Ираном», – напомнил он.

В ходе предвыборной кампании Трамп нередко заявлял, что намерен пересмотреть условия соглашения, однако в воскресном интервью он отказался рассказать о конкретных планах взаимодействия с Ираном.

Власти ЕС и Великобритании на этой неделе также заявили, что не поддержат пересмотр соглашения.