Скончался экс-президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани

Бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в воскресенье в возрасте 82 лет. О его смерти сообщили иранские СМИ.

Ранее в воскресенье Рафсанджани был госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщило иранское официальное информационное агентство.

Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год. Вплоть до кончины он возглавлял Совет целесообразности – совещательный орган при верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.