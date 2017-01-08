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Скончался экс-президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани

Хашеми Рафсанджани (архивное фото)

Хашеми Рафсанджани (архивное фото)

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В последнее время он возглавлял совещательный орган при верховном лидере Ирана

Бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в воскресенье в возрасте 82 лет. О его смерти сообщили иранские СМИ.

Ранее в воскресенье Рафсанджани был госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщило иранское официальное информационное агентство.

Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год. Вплоть до кончины он возглавлял Совет целесообразности – совещательный орган при верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.

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