Трамп объявляет войну радикальному исламскому терроризму

Предвыборное обещание Дональда Трампа объявить войну «радикальному исламскому терроризму» вот-вот станет официальной политикой США.

Акцент на идеологии отличает эту стратегию от тех, что придерживались предшественники Трампа. В то время, как Джордж Буш-младший и Барак Обама избегали давать войне с терроризмом идеологические определения из опасений оттолкнуть союзников-мусульман, Трамп выделяет именно этот аспект и подчеркивает необходимость идеологической борьбы.

«Сдерживание распространения радикального ислама должно стать ключевой внешнеполитической целью США, – сказал Трамп в апреле в одном из первых выступлений нпо проблемам внешней политики в рамках своей предвыборной кампании. – Ситуация может потребовать применения военной силы. Но это и философская борьба, подобно длительному противостоянию в рамках “холодной войны”».

Судя по всему, это не просто предвыборная риторика, но и глубокие убеждения. После избрания Трамп упорно придерживался жесткой позиции по вопросу о терроризме, хотя по ряду других острых вопросов его взгляды смягчались.

После того, как в прошлом месяце выходец из Туниса въехал на грузовике в толпу людей на берлинской рождественской ярмарке, убив 12 человек, Трамп написал в «Твиттере»: «Это чисто религиозная угроза, которая стала реальностью. Какая ненависть! Когда же США и все остальные страны дадут отпор?»

Отвечая на вопрос о своем скандальном предвыборном призыве запретить мусульманам въезд в США, он сказал: «Вы давно знали о моих планах, и теперь моя правота доказана».

Директор программы по национальной безопасности в Центре двухпартийной политики Блейз Миштал отмечает, что Трамп считает радикальный ислам идеологической угрозой для своей концепции «сделаем Америку снова великой».

«Я полагаю, что, рассматривая эту угрозу как идеологическую, президент Трамп будет считать, что нужно не просто прекратить теракты, но прекратить распространение этой идеологии и предотвратить дальнейшую радикализацию», – считает эксперт.

Новая стратегия?

По данным Пентагона, за два года, прошедшие с тех пор, как США начали воздушную кампанию против ИГИЛ, коалиция нанесла около 17 000 авиаударов в Ираке и Сирии, уничтожив или задев 32 000 объектов.

«Жесткая игра» имеет свои пределы, предупреждает бывший директор ЦРУ Майкл Хейден. «Я бы сказал, что, если бы нужна была только жесткость, если бы все можно было решить одними убийствами, то мы бы сделали это десять лет назад», – подчеркивает он.

Однако советники Трампа утверждают, что угроза международного терроризма за последние восемь лет возросла и требует новой стратегии.

«Я действительно вижу четкие и масштабные различия между прошлой и новой администрацией, – отмечает директор по внешнеполитическим исследованиям консервативного фонда Heritage Foundation Джеймс Карафано, который консультирует переходную команду Трампа по внешнеполитическим вопросам. – И это логично, что должны последовать большие изменения почти по всем наблюдаемым параметрам. Проблема международного терроризма сейчас значительно серьезнее, чем восемь лет назад».