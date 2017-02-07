Джон Келли: с исполнением указа по иммиграции не надо было спешить

Глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли заявил, выступая перед законодателями во вторник, что ему следовало отложить исполнение указа президента Дональда Трампа, приостанавливающего программу приема в страну беженцев и временно запрещающего въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран.

«Оглядываясь назад, я должен был ... отложить это хотя бы ненадолго, чтобы иметь возможность поговорить с членами Конгресса», – заявил Келли, добавив, что берет на себя всю ответственность за поспешную реализацию указа.

Эти заявления Келли прозвучали в ходе его выступления перед комитетом Палаты представителей по национальной безопасности – его первом публичном выступлении на Капитолийском холме.

Келли также заявил, что администрация не рассматривает вопроса о пополнении списка стран, гражданам которых запрещен въезд в США.

Действие запрета было приостановлено в пятницу, когда федеральный судья в штате Вашингтон временно запретил федеральному правительству претворять его в жизнь.

Администрация попыталась обжаловать это решение. Во вторник в федеральном апелляционном суде будут заслушаны устные аргументы сторон по данному делу.

По словам Келли, суд вынесет решение в пользу администрации. «Таково мое убеждение – мы победим, чтобы быть в состоянии принять необходимые меры для защиты нашей страны», – заявил генерал Келли.