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В Великобритании обнаружен редкий экземпляр Декларации независимости США

Принц Чарльз рассматривает Декларацию независимости во время своего визита в Национальный архив США в Вашингтоне. 18 марта 2015 г.

Предполагается, что он принадлежал английскому герцогу, поддерживавшему американцев в борьбе за независимость

Двое ученых из Гарвардского университета обнаружили в Англии редкий документ – пергаментный текст Декларации независимости США.

Единственная ранее известная пергаментная копия Декларации независимости хранится в Национальных архивах в Вашингтоне.

Ученые Эмили Снефф и Даниэль Аллен обнаружили документ в архивах небольшого городка Чичестер в Сассексе на юге Англии.

Как пишет газета Boston Globe, первоначальным владельцем документа, который датируется 1780-ми годами, предположительно был Джон Леннокс, герцог Ричмонд, прозванный «радикальным герцогом» за то, что выступал в поддержку американцев в годы Войны за независимость США.

Аллен утверждает, что в документе «перемешаны имена подписавших» декларации – таким образом, что они «не сгруппированы по штатам».

«Это единственная версия декларации, где можно видеть это, за исключением оттиска 1836 года, который к ней восходит, – поясняет исследователь. – Этодействительно символическая возможность сказать, что все мы – один народ».

Аллен и Снефф сотрудничают с британскими властями и Библиотекой Конгресса в вопросе о провдении неинвазивных исследований документа.

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