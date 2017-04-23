В Великобритании обнаружен редкий экземпляр Декларации независимости США

Двое ученых из Гарвардского университета обнаружили в Англии редкий документ – пергаментный текст Декларации независимости США.



Единственная ранее известная пергаментная копия Декларации независимости хранится в Национальных архивах в Вашингтоне.



Ученые Эмили Снефф и Даниэль Аллен обнаружили документ в архивах небольшого городка Чичестер в Сассексе на юге Англии.



Как пишет газета Boston Globe, первоначальным владельцем документа, который датируется 1780-ми годами, предположительно был Джон Леннокс, герцог Ричмонд, прозванный «радикальным герцогом» за то, что выступал в поддержку американцев в годы Войны за независимость США.



Аллен утверждает, что в документе «перемешаны имена подписавших» декларации – таким образом, что они «не сгруппированы по штатам».

«Это единственная версия декларации, где можно видеть это, за исключением оттиска 1836 года, который к ней восходит, – поясняет исследователь. – Этодействительно символическая возможность сказать, что все мы – один народ».



Аллен и Снефф сотрудничают с британскими властями и Библиотекой Конгресса в вопросе о провдении неинвазивных исследований документа.