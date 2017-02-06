Реклама во время Суперкубка вызвала сбои в работе системе Google Home

Реклама, звучавшая в ходе трансляции Суперкубка – финального матча чемпионата США по американскому футболу, привела в действие систему «цифровой дом», создав тем самым проблему для многих владельцев этого устройства.

В ходе 51-го чемпионата Google прорекламировал свою «умную систему для дома» (Google Home device), использовав в видеоролике примеры звуковых команд, которые инициируют выполнение различных «домашних» задач – таких, как включение аудиосистемы или включение-выключение света.

В рекламе были показаны люди, с помощью голоса программировавшие свои «цифровые дома». В результате многие владельцы «цифровых домов» обнаружили, что их системы перестали нормально работать.

В рекламе прозвучали такие команды, как «Google, включи свет в гостиной», «Google, выключи музыку», «Google, как кричит кит?».

Как сообщается, эти команды привели в действие устройства Google Home, установленные в домах по всей стране.

Некоторые пользователи «Твиттера» писали: «После рекламы Google Home моя система сошла с ума».

Один пользователь Твиттера написал: «Ролик, наверное, везде активировал цифровые дома. У меня – да!» #googlehome #IoT,»

Цифровые системы, которые активируются с помощью голосовых команд, становятся все более популярными. Помимо Google, торговый гигант Amazon выпустил подобное устройство Echo.

Google пока не прокомментировал ситуацию.