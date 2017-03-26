Партия Меркель победила на выборах в Сааре

По данным экзит-полов, правоцентристская партия канцлера Германии Ангелы Меркель одержала победу с большим отрывом на выборах в воскресенье в одной из федеральных земель. Результаты выборов стали неприятной новостью для левоцентристских сил, надеющихся нанести поражение Меркель на общенациональных выборах в сентябре.

Предварительные результаты голосования в земле Саар показывают, что Христианско-демократический союз Меркель набирает 40 процентов голосов, в то время как левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – около 30 процентов.

Для СДПГ выборы стали первой электоральной проверкой после выдвижения Мартина Шульца оппонентом Меркель на выборах в сентябре. В последнее время популярность партии выросла.

Ожидается, что Меркель будет добиваться переизбрания канцлером на четвертый срок.