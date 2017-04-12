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Расследование атаки на автобус футбольной команды «Боруссия»

Полиция организовала кордон на улицах вокруг гостиницы футбольной команды «Боруссия». Дортмунд, Германия. 12 апреля 2017 г.

Полиция арестовала исламиста, подозреваемого в осуществлении взрывов

В среду полиция Германии арестовала человека, подозреваемого в совершении трех взрывов, целью которых стал автобус с футболистами клуба «Боруссия» из Дортмунда. По сообщениям властей, следователи, ведущие дело, проверяют версию теракта, поскольку о задержанном говорится, что он – «из террористических кругов».

В результате взрывов, осуществленных во вторник, пострадали игрок «Боруссии» Марк Бартра и один полицейский. Команда вынуждена была на день перенести матч Лиги чемпионов против французского клуба «Монако», который должен был состояться вечером того же дня.

По словам пресс-секретаря федеральной прокуратуры Фрауке Кёлер, в рамках уголовного расследования в поле зрения правоохранительных органов попали двое подозреваемых, имеющих отношение к исламистскому движению. Один из них арестован. Как сообщила представитель прокуратуры, на месте взрывов нашли записку, которая позволяет заключить, что атака была совершена мусульманскими экстремистами.

В записке содержалось требование к Германии вывести свою военную авиацию из Турции и закрыть базу ВВС США «Рамштайн» в Германии, сообщила Кёлер.

Полиция также обнаружила три копии одного и того же письма возле места взрыва, согласно которым преступник был связан с террористической группировкой «Исламское государство». Полиция работает над подтверждением подлинности письма.

Местные СМИ определили подозреваемых как 25-летнего иракца и 28-летнего немца.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эта атака привела ее в ужас, и выразила надежду, что перенесенный на среду матч будет хорошей и мирной игрой.

Раненый игрок команды, Бартра, опубликовал свою фотографию с забинтованной рукой и поднятым большим пальцем, сообщив, что «чувствует себя гораздо лучше».

В среду, перенесенный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов между «Боруссией» и «Монако» состоялся: французский клуб выиграл со счетом 3-2.

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