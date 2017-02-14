Билл и Мелинда Гейтс – о достижениях в борьбе с детской смертностью

Филантропы Билл и Мелинда Гейтс рассказали о международных достижениях в сфере снижения уровня детской смертности, одновременно призвав приложить больше усилий в распространении вакцинации, борьбе с неполноценным питанием и расширением социальных возможностей для женщин.

В ежегодном письме о работе своего благотворительного фонда, которое было опубликовано во вторник, супруги Гейтс отметили, что благодаря усилиям их фонда и других подобных организаций, с 1990 года удалось спасти жизни 122 миллионов детей.

«Практически все достижения в обществе – правильное питание, образование, доступ к контрацептивам, гендерное равенство, экономический рост – находят отражение в статистике детской смертности, а каждое достижение в этом области отражается в достижениях для общества», – говорится в письме.

По словам Гейтсов, недоедание является причиной 45 процентов случаев детской смертности и источником пожизненных последствий, связанных с замедлением физического и когнитивного развития, а также с повышением риска таких заболеваний, как пневмония и диарея.

По мнению Билла и Мелинды Гейтс, простейший способ борьбы с неполноценным питанием – кормление грудью лишь на протяжении первых шести месяцев жизни ребенка.

Грудное вскармливание также является ключевым элементом борьбы со смертностью новорожденных, на уровень которой повышение доходов населения влияет не так, как на другие факторы в сфере здравоохранения. В письме проводится сравнение между Руандой и Мали – несмотря на то, что уровень роста экономики этих стран примерно одинаков, в Руанде смертность новорожденных в два раза ниже. По мнению авторов письма, этому способствуют усилия по пропаганде грудного вскармливания с первых часов жизни, гигиенических методов перерезания пуповины и более высокий процент родов с участием квалифицированного медперсонала.

В письме также говорится, что в настоящий момент достигнуты рекордные показатели вакцинации: не менее 86 процентов детей в мире имеют доступ к базовому набору прививок от таких болезней, как дифтерия, столбняк и коклюш.