Фийон продолжит предвыборную борьбу, несмотря на скандал

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что продолжит предвыборную борьбу, несмотря на критику в связи с опубликованной прессой сведениями о том, что он начислял свой супруге неоправданно высокую зарплату на протяжении 15 лет своей парламентской деятельности.

Фийон утверждает, что труд его жены оплачивался справедливо. Кандидат принес извинения лишь «за ошибку» в том, что касается этической стороны вопроса о приеме на работу близкого родственника. По словам Фийона, зарплата его жены «совершенно справедлива» для женщины с юридическим образованием.

«Никто не имеет права судить об уровне сложности работы помощника парламентария, кроме самого парламентария», – заявил Франсуа Фийон на пресс-конференции в понедельник. СМИ утверждают, что его жена фактически не выполняла никакой работы, получая от государства заработную плату в размере четырех тысяч долларов.

За последние две недели популярность Фийона как кандидата в президенты понизилась. Это произошло после выхода статьи о его семье в газете Canard Enchaine.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на апрель нынешнего года.