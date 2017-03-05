Лидеры Германии, Испании, Италии и Франции обсудят будущее ЕС

Лидеры четырех ведущих стран Европы в понедельник проведут переговоры о будущем Евросоюза. Встреча пройдет на фоне многочисленных кризисов, с которым столкнулся ЕС, и которые вызывают сомнения в перспективах самого существования блока.



Президент Франции Франсуа Олланд примет в Версальском дворце лидеров Германии, Италии и Испании. Встреча в формате ужина пройдет на фоне бурной дискуссии о развитии ЕС, который сталкивается с серьезными проблемами на фоне «Брексита», роста национализма и прихода в Белый дом Дональда Трампа, чья администрация скептически относится к Евросоюзу.



Эти проблемы будут обсуждаться на более широком саммите ЕС, который пройдет 25 марта – в 60-ю годовщину подписания Римского договора, заложившего основы будущего блока, которые сегодня рушатся.



«ЕС находится в очень опасной ситуации. Он может разрушиться», – констатирует аналитик Французского института международных отношений в Париже Филипп Моро Дефарж, соглашаясь с опасениями других экспертов и политиков.



На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обозначил рамки более широких европейских дискуссий, изложив пять возможных сценариев развития блока, в котором после выхода Великобритании, останется 27 стран.Сценарии варьируются от еще более тесной интеграции до идеи «многоскоростной» Европы, внутри которой существуют группы стран, «готовых» двигаться дальше в конкретных областях – таких, как, например, оборона.



Однако, как и по многим другим вопросам, члены ЕС не могут прийти к согласию по этим сценариям, и встреча в Версале с ограниченным числом участников может не оказать серьезного влияния.У всех четырех лидеров – слабые позиции, начиная с Олланда, который покинет пост президента через несколько недель.



«Это не политическая, а сентиментальная и эмоциональная встреча, участники которой хотят заявить, что ЕС очень важен, и его нужно сохранить, – говорит Дефарж. – Даже если они придут к согласию по каким-то практическим вопросам, у них нет потенциала для реализации соглашений».



Положение двух лидеров ЕС в Брюсселе также очень хрупко.Правительство Польши, которое когда-то возглавлял нынешний председатель Европейского совета Дональд Туск, выступило против его избрания на второй срок, хотя многие другие страны-члены ЕС поддержали его кандидатуру.Жан-Клод Юнкер, который возглавляет исполнительный орган ЕС, объявил об уходе в отставку в 2019 году.