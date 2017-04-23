Франция: президентские выборы на фоне недавнего теракта в Париже

Во Франции проходят президентские выборы, в которых участвуют 11 кандидатов, представляющих самые разные силы – от крайне правых до крайне левых. Одним из ведущих кандидатов является выразитель антиисламских взглядов Марин Ле Пен

Голосование, к которому приковано пристальное внимание общественности, проходит в условиях повышенных мер безопасности после теракта в Париже, произошедшего несколько дней назад.

Около 50 тысяч полицейских и 7 тысяч военных, включая спецназ, дежурят на улицах в связи с напряженностью, возникшей после теракта, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В результате стрельбы на Елисейских полях в центре Парижа один полицейский погиб, еще несколько человек получили ранения.

Это первые выборы, которые проходят в условиях чрезвычайного положения, введенного после терактов в Париже в 2015 году, и, по мнению наблюдателей, недавняя стрельба в столице может привести на избирательные участки людей, которые в противном случае воздержались бы от участия в выборах.

После стрельбы на Елисейских полях президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере»: «Народ Франции больше не потерпит такого. Это окажет большое влияние на президентские выборы!»

Несмотря на ожидавшуюся низкую явку, очевидцы сообщают об очередях на избирательных участках в 15-м округе Парижа, которые возникли еще до их открытия. Из разных районов страны также поступают сообщения о высокой активности избирателей.

.По словам официальных лиц, уже к полудню явка незначительно превысила количество избирателей, принявших участие в выборах 2012 года, когда итоговая явка составила 80 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.

Согласно предвыборным опросам, среди кандидатов лидирует бывший министр экономики левоцентрист Эммануэль Макрон. Это – проевропейский кандидат, поддерживающий интересы деловых кругов и тесно связанный с непопулярным президентом-социалистом Франсуа Олландом. Его сторонники проживают, главным образом, в процветающих городских районах, где глобализация принесла пользу многим.

Лишь немного от него отстает Ле Пен, которая хочет в значительной мере ограничить иммиграцию во Францию, в особенности – из мусульманских стран. Кроме того, она выступает за то, чтобы Франция вышла из Европейского Союза. Ее электорат – это в основном жители бывших промышленных районов Франции, где высок уровень безработицы и сильно разочарование современным социально-экономическим порядком.

Еще одним ведущим кандидатом является Франсуа Фийон, выступающий за сокращение государственных расходов и проведение глубоких реформ в ЕС.