Взрыв в парижском офисе МВФ

В результате взрыва пострадал один человек
Один человек пострадал в четверг при взрыве конверта в парижском офисе Международного валютного фонда, сообщает полиция.
Как сообщается, материального ущерба от взрыва не было, а находившихся в здании людей спешно эвакуировала полиция.
Глава МВФ Кристин Лагард назвала взрыв «подлым актом насилия».
«Мы тесно сотрудничаем с французскими властями в расследовании этого инцидента и обеспечении безопасности наших сотрудников», – сказала она.
Взрыв в МВФ произошел на следующий день после того, как аналогичный конверт с маломощными взрывчатыми веществами был доставлен в Министерство финансов Германии. Конверт был сочтен подозрительным и был уничтожен полицией.
Пока неясно, связаны ли между собой эти два инцидента, и кто за ними стоит.
Франция уже два года живет в режиме чрезвычайного положения, с тех пор как в стране произошла серия крупных исламистских терактов.
Также в четверг было оцеплено здание школы в городе Грасс на юге Франции, где в результате инцидента со стрельбой пострадали несколько человек.
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