Взрыв в парижском офисе МВФ

Один человек пострадал в четверг при взрыве конверта в парижском офисе Международного валютного фонда, сообщает полиция.

Как сообщается, материального ущерба от взрыва не было, а находившихся в здании людей спешно эвакуировала полиция.

Глава МВФ Кристин Лагард назвала взрыв «подлым актом насилия».

«Мы тесно сотрудничаем с французскими властями в расследовании этого инцидента и обеспечении безопасности наших сотрудников», – сказала она.

Взрыв в МВФ произошел на следующий день после того, как аналогичный конверт с маломощными взрывчатыми веществами был доставлен в Министерство финансов Германии. Конверт был сочтен подозрительным и был уничтожен полицией.

Пока неясно, связаны ли между собой эти два инцидента, и кто за ними стоит.

Франция уже два года живет в режиме чрезвычайного положения, с тех пор как в стране произошла серия крупных исламистских терактов.

Также в четверг было оцеплено здание школы в городе Грасс на юге Франции, где в результате инцидента со стрельбой пострадали несколько человек.