Власти выясняют мотивы, которыми руководствовался стрелявший в аэропорту Форт-Лодердейла

Американские власти пытаются выяснить мотивы, которыми руководствовался человек, открывший огонь в одном из аэропортов Флориды. Тем временем родственники подозреваемого Эстебана Сантьяго заявляют, что он получил психологическую травму в результате 11-месячной командировки в Ирак, где он принимал участие в боевых действиях.

В субботу Сантьяго были предъявлены обвинения в насильственных действиях в международном аэропорту, повлекших гибель людей. В случае признания виновным ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение за нападение, в результате которого были убиты пять человек. В понедельник Сантьяго должен впервые предстать перед судом во Флориде.

«Не у всех, кто возвращается с войны, проявляется такая реакция, – заявил CNN его брат Брайан Сантьяго. – Некоторые переносят это лучше, а у кого-то возникают проблемы».

Мать двадцатишестилетнего Эстебана Сантьяго сообщила, что ее сын тяжело переживал после того, как у него на глазах взорвалась бомба рядом с двумя его друзьями, когда он служил в Ираке в 2010-2011 годах.

По словам Брайана Сантьяго, в прошлом году его брат обращался в государственные органы за психологической помощью, однако не получил существенной поддержки. Он вошел в местное отделение ФБР в Анкоридже, штат Аляска в возбужденном состоянии и начал делать путаные заявления о том, что слышит голоса, которые приказывают ему присоединиться к «Исламскому государству».

При этом он держал в руке магазин от пистолета с патронами, но говорил, что оставил оружие в машине.

В соответствии с принятой практикой агенты ФБР забрали у него оружие.

Сантьяго был направлен на психологическую экспертизу; в отношении его действий было проведено расследование, однако власти пришли к выводу, что никаких правонарушений он не совершал. В декабре ему возвратили оружие, но неясно, был ли этот тот самый пистолет, из которого были произведены выстрелы в аэропорту. Сантьяго обвиняют в убийстве пяти человек и нанесении ранений шести.

«Как возможно, что федеральное правительство знало, что он был госпитализирован только на четыре дня, а потом ему возвратили оружие?» – сказал Брайан Сантьяго.

«Могу сказать одно: когда он вернулся из Ирака, он чувствовал себя не очень хорошо», – сказал е дядя Сантьяго Эрнан Ривьера.

Министр обороны США Эштон Картер, который в воскресенье выступил в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, заявил, что страна не сделала достаточно, чтобы помочь вернувшимся домой ветеранам, получившим психологические травмы на войне.

«Мы больше узнаем о том, как справляться с подобной болезнью, – сказал Картер. – Мы будем знать еще больше, и мы, конечно же, должны больше делать». Глава Пентагона назвал посттравматическое стрессовое расстройство «невидимой раной войны». «Мы относимся и должны относиться к этому серьезно», – сказал он.

Представители ФБР не исключают связи подозреваемого с терроризмом и говорят, что не знают, что побудило стрелявшего открыть огонь в зоне получения багажа в аэропорту города Форт-Лодердейл. Он получил оружие, сданное в багаж после перелета из Аляски.